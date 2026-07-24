Zuletzt sah es danach aus, als hätte die Volkswagen-Aktie bei 70 € endlich einen Boden gefunden. Aber mit einem Kursverlust von fast -2% rückt der Kurs des deutschen Autokonzerns am Freitagmorgen seinem 15-Jahrestief wieder gefährlich nahe. Was steckt dahinter und müssen sich VW-Anleger nun auf noch tiefere Kurse einstellen? Miserable Quartalszahlen Volkswagen stellte heute seine Zahlen für das zweite Quartal vor und gab einen neuen Ausblick auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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