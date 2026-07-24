tonies wird am 20. August seine Ergebnisse für Q2 und H1 26 veröffentlichen, wobei die Entwicklung stark von der Markteinführung der Toniebox 2 (TB2) beeinflusst wird. Aufgrund niedriger Vergleichswerte im Vorjahr wird für das Q2 26 ein Umsatzsprung bei der Toniebox um +75 % im Jahresvergleich prognostiziert, wodurch ihr Umsatzanteil auf 26 % steigen dürfte. Bei den Figuren wird ein Wachstum von 24 % erwartet, was den Gesamtumsatz des Quartals um 34 % auf rund 106 Mio. EUR steigern dürfte. Geografisch wird das Wachstum voraussichtlich durch einen Aufholprozess in den USA (+48 %) angeführt, begleitet von einer stetigen Expansion im DACH-Raum (+25 %) und einem moderaten Wachstum im Rest der Welt. Aufgrund des höheren Anteils an Tonieboxen wird für H1 ein Rückgang der Bruttomarge erwartet, wodurch das EBITDA im ersten Halbjahr nahe der Gewinnschwelle liegen dürfte. Der freie Cashflow dürfte aufgrund des Lageraufbaus für Produkteinführungen (z. B. Pokémon) weiterhin deutlich negativ ausfallen, sich jedoch im zweiten Halbjahr voraussichtlich erholen. Die Prognose für das GJ 26 wird voraussichtlich bestätigt, und wir behalten unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 17,25 EUR bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tonies-se





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