Mehr als 20 Jahre nach der Einführung des Euros, bekommt unser Bargeld ein Update: Die EZB lädt Bürger zur Abstimmung über die Designs der neuen Euro-Banknoten ein. Die Euro-Banknoten bekommen einen neuen Look. Die Europäische Zentralbank hat zehn Entwürfe für eine neue Banknotenserie vorgestellt, über die jede(r) in einer Online-Abstimmung mitentscheiden kann. Bis zum 21. September können Bürger:innen sich durch die Designvorschläge von zehn ausgewählten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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