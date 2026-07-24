Meta hat einen Werbespot für KI veröffentlicht, in dem viele lachende Menschen zu sehen sind. Der Song passt allerdings gar nicht zu der positiven Stimmung: Er handelt nämlich vom Weltuntergang. Ist das Ironie oder steckt etwas anderes dahinter? Meta hat auf seinem offiziellen Instagram-Konto einen KI-Werbespot veröffentlicht, der mit dem David-Bowie-Song "Five Years" untermalt ist. Der im Jahr 1972 erschienene Song handelt unter anderem vom: Weltuntergang. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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