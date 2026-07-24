Hannover (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat den Leitzins erwartungsgemäß unverändert gelassen, so die Analysten der Nord LB.Sie halte sich aber die Tür für eine Erhöhung im September offen, sollten steigende Ölpreise den Inflationsdruck weiter befeuern. Der EZB-Rat um Präsidentin Lagarde habe den Einlagensatz bei 2,25% belassen, nachdem er die geldpolitische Stellschraube im Juni erstmals seit fast 3 Jahren angezogen habe. Die vom Krieg in Nahost angetriebene Inflation im Euroraum sei zuletzt auf 2,8% zurückgegangen, habe damit aber weiterhin über dem Zielwert von 2% gelegen. Die Währungshüter würden warnen: "Die Unsicherheit ist nach wie vor hoch, und die Auswirkungen des Energieschocks auf die Inflation sind noch nicht vollständig zum Tragen gekommen." Der EZB-Rat sei fest entschlossen, seine Geldpolitik so auszurichten, dass sich die Teuerungsrate auf mittlere Frist beim Zielwert stabilisiere. ...

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