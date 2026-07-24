Linz (www.anleihencheck.de) - Die EZB beließ ihre Zinsen gestern erwartungsgemäß unverändert, nachdem sie im Juni erstmals seit drei Jahren erhöht hatte, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Lagarde habe dabei bewusst offen gelassen, ob im September ein weiterer Schritt folge, was EUR/USD zunächst Auftrieb gegeben habe, ehe der robuste US-Arbeitsmarkt dem US-Dollar geholfen habe. Auch das britische Pfund gerate zunehmend unter Druck: Nach schwachen Frühindikatoren zur Konjunktur wachse die Erwartung, dass die Bank of England kommende Woche vorsichtiger auftrete. EUR/GBP sei daraufhin auf den höchsten Stand seit rund zwei Wochen geklettert. (24.07.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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