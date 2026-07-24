Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Goldman Sachs Group Inc. (ISIN US38141G1040/ WKN 920332) hat eine neue variabel verzinste Unternehmensanleihe (ISIN XS3447650XXX/ WKN A4EX8V) mit einem Volumen von 1,25 Milliarden Euro auf den Markt gebracht, so die Börse Stuttgart.Der Zinssatz sei variabel und werde quartalsweise neu festgesetzt. Er berechne sich aus dem jeweils aktuellen 3-Monats-Euribor zuzüglich eines festen Aufschlags von 0,78 Prozentpunkten. Das Laufzeitende sei am 22. Juli 2030. Die Anleihe sei in Euro notiert, sodass für Euro-Anleger kein Währungsrisiko bestehe. Der aktuelle Kurs liege bei rund 100,13% (Stand: 23.07.2026). Moody's bewerte Goldman Sachs mit einem Investment-Grade-Rating von A2. (News vom 23.07.2026) (24.07.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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