Mainz (ots) -
"Report Mainz" bringt am Dienstag, 28. Juli 2026, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgenden Beitrag:
- Notstand beim Trinkwasser - Fehlende Infrastruktur und anstehende Milliardeninvestitionen
Informationen auch auf: www.reportmainz.de
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 929 33351 oder -33352.
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Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6320726
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