Hamburg (ots) -Aus Ideen Formate machen: Diese Schulung zeigt, wie aus Zielgruppenwissen, Plattformverständnis und gutem Storytelling tragfähige Formate für TV, Radio, Social Media und Web entstehen.Starke Formate fallen selten vom Himmel. Sie entstehen dort, wo Zielgruppen ernst genommen, Plattformen verstanden und Inhalte konsequent weitergedacht werden. Mag. Stefan Ströbitzer, Gründer und Geschäftsführer von Ströbitzer Media Consulting, vermittelt in diesem Inhouse-Workshop wie Medienhäuser, Kommunikationsabteilungen und Institutionen innovative Formatideen entwickeln, schärfen, testen und in die Umsetzung bringen.Kreative Formatentwicklung und redaktionelle Umsetzbarkeit gemeinsam denkenDieses Training entwickelt einen systematischen Ansatz für die Formatentwicklung über unterschiedliche Kanäle hinweg. Die Teilnehmenden lernen, Nutzungssituationen und Zielgruppenbedürfnisse zu analysieren, Formatideen zu priorisieren, eine klare Format-DNA zu entwickeln und Konzepte so zu strukturieren, dass sie testbar und produzierbar werden.Ein Schwerpunkt liegt auf der Verbindung von kreativer Entwicklung und redaktioneller Umsetzbarkeit. Stefan Ströbitzer zeigt, wie Formate für TV, Radio, Social Media und Web jeweils eigenen Regeln folgen - und wie daraus trotzdem eine konsistente, crossmediale Logik entstehen kann.Methodische Grundlagen für eine nachhaltige ProduktionsplanungDarüber hinaus geht es um Prototyping, Testing und Pilotierung: Wie lässt sich früh erkennen, ob eine Idee trägt? Welche Elemente müssen vor der Produktion geklärt werden? Wie können Feedbackschleifen genutzt werden, um bestehende Formate zu schärfen oder neue Formate schneller zur Umsetzungsreife zu bringen?Methodisch orientiert sich die Schulung unter anderem am Double-Diamond-Prinzip: Verstehen, Definieren, Entwickeln und Finalisieren. Praxisbeispiele aus Projekten mit ORF, dpa, dem Österreichischen Parlament, der Österreichischen Gesundheitskasse oder der Tiroler Tageszeitung /Moser Holding zeigen, wie Formatentwicklung in Medienhäusern, Kommunikationsabteilungen und Institutionen konkret funktionieren kann.Der Workshop verbindet methodische Grundlagen mit praktischen Übungen und realitätsnahen Beispielen. Ziel ist es, kreative Ideen nicht nur zu sammeln, sondern in schlüssige, zielgruppenorientierte und realistisch umsetzbare Formatkonzepte zu übersetzen.Programm- Zielgruppen, Plattformen und Nutzungssituationen analysieren- Formatideen strukturiert entwickeln und priorisieren- Format-DNA, Nutzungsversprechen, Dramaturgie, Tonalität und wiederkehrende Elemente definieren- TV-, Radio-, Social-Media- und Web-Logiken sinnvoll verzahnen- Prototypen, Tests und Feedbackschleifen planen- Pilotierung, redaktionelle Umsetzung und Produktionsprozesse vorbereitenDer Workshop bietet viele Möglichkeiten zur intensiven Interaktion mit Stefan Ströbitzer und zur Reflexion der eigenen Formatideen, Kanäle und Produktionsrealitäten. Die Schulung wird auf den aktuellen Kenntnisstand und die individuellen Anforderungen der Gruppe ausgerichtet.Dieses Training richtet sich an Medienunternehmen, TV-Redaktionen, Social-Media-Teams, Web- und Content-Produzent:innen, Crossmedia-Teams, Kommunikationsabteilungen, öffentliche Institutionen und Organisationen, die neue Formate entwickeln oder bestehende Angebote zielgruppengerechter und plattformgerechter weiterentwickeln möchten.Unser Experte Mag. Stefan Ströbitzer ist Gründer und Geschäftsführer von Ströbitzer Media Consulting. Er bringt 25 Jahre Erfahrung im Medienmanagement mit und war unter anderem stellvertretender Fernsehdirektor des ORF, Leiter Programmentwicklung, Projektleiter des Multimedialen Newsrooms, Chefredakteur der Zeit im Bild, ORF 2-Informationschef, Chefredakteur von ORF Radio sowie Info- und Wortchef von Hitradio Ö3 in Österreich. In Schulungen verbindet er strategisches Medienwissen, redaktionelle Formatpraxis und Erfahrung in der Umsetzung crossmedialer Veränderungsprozesse.Key Facts- Termin und Dauer: mindestens 1tägig, besser 2 Tage- Gruppengröße: maximal 8 - 12 Teilnehmer:innen- Durchführung: Bei Ihnen vor Ort, in externen Locations oder in unseren Räumlickeiten. Auch als Online-Workshop möglich.- Stornierung und Terminverschiebung: kostenfrei möglich bis 28 Tage vor dem vereinbarten Durchführungstermin. Bis 14 Tage vor diesem Termin ist eine Verschiebung nach Absprache kostenfrei möglich.Pressekontakt:Weitere Informationen und ihr persönliches Angebot erhalten Sie von:Marcus Heumann, Leiter der dpa-AkademieE-Mail: akademie@dpa.comTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6320734