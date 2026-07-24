Die Hoffnungen der Krypto-Branche auf rasche Rechtssicherheit in den USA haben einen Dämpfer erhalten. Der "Clarity Act" wird es voraussichtlich nicht mehr vor der parlamentarischen Sommerpause durch den US-Senat schaffen. Damit droht sich das Gesetzgebungsverfahren deutlich zu verzögern.Der Mehrheitsführer im US-Senat, John Thune, dämpfte die Erwartungen an eine zügige Verabschiedung. Zwar strebe er an, den Debattenprozess noch vor der Pause einzuleiten, eine finale Abstimmung sei vor dem Sommer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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