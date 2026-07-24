Mainz (ots) -Im ZDF-Streaming-Portal ist bereits die sechsteilige Dramaserie "Kabul - Flucht aus der Hölle" zu sehen, die ab Montag, 27. Juli 2026, 22.15 Uhr, in Doppelfolgen im ZDF gesendet wird. Begleitend zur Ausstrahlung der Serie zeigt das ZDF die Dokumentation "Frontlines: Kabul - die Rückkehr der Taliban". Der Film von Katrin Eigendorf erkundet die Situation in Afghanistan fünf Jahre nachdem die Taliban die Macht übernommen haben - zu sehen ab Montag, 27. Juli 2026, 10.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal und am Mittwoch, 29. Juli 2026, 22.15 Uhr im ZDF - direkt im Anschluss werden die Folgen 5 und 6 von "Kabul - Flucht aus der Hölle" im ZDF gesendet. Ein vierteiliger Doku-Podcast mit dem Titel "Trump und die Akte Afghanistan" greift zudem das Thema auf.Fünf Jahre nachdem die Taliban die Macht übernommen haben, reist die internationale ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf erneut nach Afghanistan. Wie geht es den Menschen seit der Machtübernahme?Mit dem Abzug der internationalen Truppen sind auch die Hilfslieferungen und Gelder der internationalen Gemeinschaft ausgeblieben. Die Unterstützung fehlt überall. Besonders hart trifft es die Frauen im Land, deren Rechte massiv eingeschränkt werden.Von Kabul geht die Reise weiter nach Herat und an die iranische Grenze. Im vergangenen Jahr hat die iranische Regierung zahlreiche Afghanen und Afghaninnen abgeschoben. In den USA und Deutschland besucht Katrin Eigendorf Menschen aus Afghanistan, die vor dem Regime geflohen sind und sich ein neues Leben im Exil aufbauen. Bei ihren Treffen mit Akteuren aus der Politik, den Medien und Vertretern der Taliban geht sie der Frage nach, wie sich Afghanistan seit der Machtübernahme verändert hat.Treffen mit dem Regierungssprecher der TalibanRegierungssprecher Zabihullah Mujahid hatte eingewilligt, die ZDF-Korrespondentin für ein Gespräch zu treffen, allerdings in Kandahar. Die Stadt im Süden ist die Hochburg der Taliban, und viele von ihnen verbringen dort mehr Zeit als in Kabul. Beim Interview möchte der Taliban-Sprecher nicht mit einer Frau zusammen im Bild sein. Auf Katrin Eigendorfs Frage, was heute die größte Herausforderung für seine Regierung sei, antwortet Zabihullah Mujahid in der Dokumentation, dass es die internationale Anerkennung seiner Regierung sei.Podcast "Trump und die Akte Afghanistan"Das Programmangebot zu Kabul fünf Jahre nach der Machtübernahme der Taliban wird ergänzt durch den Podcast "Trump und die Akte Afghanistan". In vier Folgen führt" auslandsjournal"-Moderatorin Shakuntala Banerjee durch die Gespräche mit Expertinnen und Experten. Zum Jahrestag des Abzugs wird in dem Podcast, der am Dienstag, 28. Juli 2026, veröffentlicht wird, die Frage besprochen: Was ist beim Abzug der NATO vor fünf Jahren schiefgelaufen? Wie geht es Afghanistan heute? Und wie der NATO? Und was hat Donald Trump damit zu tun? In dem Podcast geht es um eine Allianz, die vielleicht keine mehr ist, und um den ersten Bündnisfall in der Geschichte der NATO, die "Operation Enduring Freedom", den Einsatz in Afghanistan. Und um eine Mission, die vor fünf Jahren am Flughafen Kabul ihr chaotisches Ende fand.KontaktBei Fragen zum "auslandsjournal" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zum "auslandsjournal" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournal) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "Kabul - Flucht aus der Hölle" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/serien/kabul-flucht-aus-der-hoelle-100)- "auslandsjournal" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/auslandsjournal-366)- "auslandsjournal frontlines" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/auslandsjournal-frontlines-100)- "auslandsjournal - die doku" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/auslandsjournal-die-doku-130)- Presseinformation zu "Kabul - Flucht aus der Hölle" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/kabul-flucht-aus-der-hoelle)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6320742