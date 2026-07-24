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DZ Bank
24.07.2026 12:11 Uhr
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Webinar - Das Allwetter-Portfolio - ein Depot für jede Marktphase

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.



Webinar - Das Allwetter-Portfolio - ein Depot für jede Marktphase

Boom, Krise, Inflation oder Deflation - wie lässt sich ein Depot aufbauen, das langfristig Bestand hat? Portfoliomanager Christian Kahler erklärt die Prinzipien des Allwetter-Portfolios und zeigt, wie Anleger mit einer breit diversifizierten Strategie Risiken reduzieren und Vermögen nachhaltig aufbauen können.

Highlights:

  • Diversifikation statt Market-Timing
  • Aktien, Anleihen, Gold & Rohstoffe sinnvoll kombinieren
  • Langfristig investieren statt kurzfristig spekulieren
  • Einfach umsetzbar und sparplanfähig
  • Geeignet für Einsteiger und erfahrene Anleger

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Referenten

  • Falko Block, DZ Dank
  • Christian Kahler, Vermögensverwalter


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