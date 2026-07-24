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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Webinar - Das Allwetter-Portfolio - ein Depot für jede Marktphase
Boom, Krise, Inflation oder Deflation - wie lässt sich ein Depot aufbauen, das langfristig Bestand hat? Portfoliomanager Christian Kahler erklärt die Prinzipien des Allwetter-Portfolios und zeigt, wie Anleger mit einer breit diversifizierten Strategie Risiken reduzieren und Vermögen nachhaltig aufbauen können.
Highlights:
- Diversifikation statt Market-Timing
- Aktien, Anleihen, Gold & Rohstoffe sinnvoll kombinieren
- Langfristig investieren statt kurzfristig spekulieren
- Einfach umsetzbar und sparplanfähig
- Geeignet für Einsteiger und erfahrene Anleger
Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251
Referenten
- Falko Block, DZ Dank
- Christian Kahler, Vermögensverwalter
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