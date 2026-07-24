© Foto: Dall-EDer Kryptomarkt rutscht nach neuen US-Zöllen der Trump-Regierung erneut ins Minus. Starke US-Konjunkturdaten und der Iran-Konflikt verstärken den Verkaufsdruck.Ausgelöst durch die neuen US-Zölle, starke Konjunkturdaten und einen sich immer weiter zuspitzenden USA-Iran-Krieg ist der Kryptomarkt erneut in die roten Zahlen gerutscht. Bitcoin ist am Donnertagabend zeitweise unter die Marke von 65.000 US-Dollar gefallen. Am Freitagmorgen notiert die größte Kryptowährung etwas mit einem Kurs von 65.265 US-Dollar. Damit bleibt ein Minus von 0,48 Prozent bestehen. Altcoins konnten die Verluste kaum Ausgleich. Ethereum notiert 1,93 Prozent im Minus bei 1.886 US-Dollar. XRP notiert 2,07 Prozent im …
Enthaltene Werte: BTC~USD,DOGE~USD,XRP~USD,ETH~USD,ETH~EUR,SOL~USDDen vollständigen Artikel lesen
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