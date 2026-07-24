Bei den uniVersa Versicherungen hat es einen Datenschutzvorfall gegeben. Laut Medienberichten hat ein Web-Crawler des KI-Anbieters OpenAI über einen offenen Server sensible Kundendaten abgegriffen. Darunter sollen neben Namen, Adressen und Vertragsdaten auch teilweise Bankdaten sein. Beim Nürnberger Versicherer uniVersa ist es Anfang Juli zu einem Datenschutzvorfall gekommen. Wie die Online-Plattform heise online zuerst berichtete, konnte ein Web-Crawler des KI-Anbieters OpenAI auf Kundendaten der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact