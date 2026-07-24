Der Goldpreis hat nach dem Anstieg bis zur Wochenmitte zuletzt wieder bis knapp über die 4.000 Dollar-Marke korrigiert. Am Freitag hat sich das Edelmetall aber wieder stabilisiert. Gegen Mittag kostet eine Feinunze 4.052 Dollar. Belastet wurde das Edelmetall am Donnerstag vor allem durch den sprunghaften Anstieg des Ölpreises: Brent kletterte wieder über die Marke von 100 Dollar je Barrel.Dies schürt neue Sorgen vor anhaltender Inflation. Gleichzeitig wachsen die Erwartungen, dass die Zinsen länger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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