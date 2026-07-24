Berlin (ots) -- Bereits 2025 zeigte sich ein klarer Urlaubstrend: Der stärkste Urlaubs-Peak lag 2025 nicht im Sommer, sondern rund um Weihnachten: Während im August maximal 26,5 % der Beschäftigten in einer Kalenderwoche mindestens einen Urlaubstag nahmen, waren es im Dezember 61,7 %.- Bis Ende Juni 2026 haben Beschäftigte in Deutschland im Median erst 10 Urlaubstage aktiv genommen, genau wie im gleichen Zeitraum 2025.- Gleichzeitig sind bereits insgesamt 14,5 Urlaubstage im Median für das laufende Jahr 2026 eingereicht worden (Stand 30.06.2026).- Im Jahr 2025 haben deutsche Beschäftigte im Median 26 Urlaubstage genommen. Nimmt man diese Zahl als Trendprognose, würde das bedeuten, dass die Deutschen für das zweite Halbjahr 2026 noch etwas mehr als zwei Wochen Urlaub für ihre Pläne ausstehen haben.Wer auf volle Strände und leere Büros blickt, könnte meinen, der Sommer sei die wichtigste Urlaubszeit des Jahres. Die Urlaubsdaten deutscher Beschäftigter erzählen jedoch eine andere Geschichte. Eine aktuelle Auswertung der globalen HR- und Payroll-Plattform Deel (https://www.deel.com/de/) zeigt: Bis Ende Juni 2026 haben Beschäftigte im Median lediglich 10 Urlaubstage aktiv genommen, genau wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres (10 Tage). Gleichzeitig wurden erst 14,5 Urlaubstage im Median für das gesamte laufende Jahr 2026 genehmigt, einschließlich der bereits genommenen Urlaubstage des ersten Halbjahres (Stand 30.06.2026). Die Halbjahresdaten zeichnen damit das Bild einer Urlaubsplanung, bei der ein Großteil der Erholung noch bevorsteht."Unsere Halbjahresdaten deuten darauf hin, dass viele Beschäftigte ihre längeren Auszeiten bewusst in die zweite Jahreshälfte legen. Geht man vom Vorjahresniveau aus, stehen im Median noch etwas mehr als zwei Wochen Urlaub aus", sagt Max Lux, Country Lead DACH bei Deel. "Gleichzeitig hat unsere Analyse für 2025 in einer ähnlichen Konstellation gezeigt, dass am Jahresende dennoch mehr als die Hälfte (57 %) der Beschäftigten ihren Urlaubsanspruch nicht vollständig ausgeschöpft hat. Unternehmen sollten deshalb nicht nur darauf achten, dass Urlaub beantragt wird, sondern auch vollumfänglich genommen wird und so Mitarbeitende ihre Erholungsphasen tatsächlich wahrnehmen."Ein anderer Blick auf die Urlaubsdaten aus 2025 offenbart ein weiteres Muster. Die Urlaubsnachfrage erreichte ihren Höhepunkt nicht während der klassischen Sommerferien, sondern rund um Weihnachten. Während im Sommer der stärkste deutsche Urlaubs-Peak im August 26,5 % der Arbeitnehmenden umfasste, die in der jeweiligen Kalenderwoche mindestens einen Tag Urlaub genommen haben, lag er im Dezember mit 61,7 % fast zweieinhalbmal so hoch.Dezember schlägt August, auch bei anderen Europäer:innenMit diesem Trend steht Deutschland nicht allein da: Auch in Frankreich (65,6 %), Italien (65,4 %), Schweden (57,7 %), Spanien (59,3 %), Großbritannien (59 %) und den Niederlanden (49,3 %) ist der Anteil der Beschäftigten, die in einer Kalenderwoche mindestens einen Urlaubstag nehmen, rund um Weihnachten höher als im August. Im August erreichten die höchsten Urlaubs-Peaks 44,5 % in Frankreich, 46,6 % in Italien, 34,2 % in Spanien, 26,8 % in Großbritannien und 27,4 % in den Niederlanden. Eine Ausnahme bildet Schweden: Dort fällt der Sommerurlaubs-Peak auf den Juli mit 51,4 % und damit deutlich mehr als im August (34,2 %).Ob sich dieses Bild 2026 wiederholt, wird sich erst zum Jahresende zeigen. Der Rückblick auf 2025 macht jedoch deutlich, dass spätere Urlaubsplanung allein kein Garant für eine vollständige Urlaubsnutzung ist: Bei 26 im Median genommenen Urlaubstagen schöpften lediglich 43 % der Beschäftigten ihren gesamten Urlaubsanspruch aus.MethodikDie Analyse basiert auf anonymisierten Urlaubsdaten von 2.726 Beschäftigten in Deutschland, die zwischen dem 1. Januar und 1. Juli 2026 über Deel beschäftigt waren. Berücksichtigt wurden ausschließlich Mitarbeitende, die bereits zum Jahresbeginn beschäftigt waren und deren Unternehmen während des Analysezeitraums Deel nutzten. Die Vergleichsdaten zur Urlaubsnutzung sowie zur saisonalen Verteilung der Urlaubstage stammen aus Deel-Auswertungen für das Jahr 2025.Über DeelDie Arbeitswelt hat sich grundlegend verändert und Deel hat den Standard für moderne globale Arbeit etabliert. Als All-in-One-Plattform vereint Deel alles, was Unternehmen benötigen, um Mitarbeitende weltweit einzustellen, zu verwalten, zu bezahlen und auszustatten. Von Payroll, HRIS und Compliance über Benefits, Mobilität und Performance bis hin zum Geräte- und Equipment-Management bündelt Deel sämtliche Funktionen in einer einzigen, nahtlosen Lösung in über 150 Ländern. Mit eigener Infrastruktur, KI-gestützten Technologien und einem globalen Netzwerk aus Tausenden lokaler Expert:innen unterstützt Deel Unternehmen dabei, schneller, smarter und gesetzeskonform zu skalieren. Mehr als 37.000 Kund:innen weltweit vertrauen auf Deel. Das Unternehmen wurde entwickelt, um eine globale Marke zu sein, die Menschen lieben. Weitere Informationen unter deel.com.Pressekontakt:Archetype Agency Berlindeel-ger@archetype.coOriginal-Content von: Deel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181082/6320847