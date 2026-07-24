Das Startup Tornyol hat Mücken und anderen Insekten den Kampf angesagt. Eine Mini-Drohne soll sich als effizientes Mittel gegen die Blutsauger erweisen. Jetzt demonstriert das Startup erstmals, wie das aussieht. Es gibt zahlreiche Startups, die ungewöhnliche Ideen verfolgen. Ein junges Unternehmen, das wohl an die Spitze der kuriosesten Pläne gehört, ist Tornyol. Sie wollen Mücken und andere nervige Insekten mit einer autonomen Mini-Drohne ausschalten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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