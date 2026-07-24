Fidelity International baut den Vertrieb seiner Investmentplattform FFB weiter aus. Zum 01.07.2026 ist Carina Ebling als Head of Partner & Adviser Distribution gestartet. Sie soll die Weiterentwicklung des Partner- und Beratervertriebs der FFB voranbringen. Carina Ebling ist bei Fidelity International zum 01.07.2026 als Head of Partner & Adviser Distribution eingestiegen. Sie verantwortet in ihrer neuen Funktion den Ausbau und die Weiterentwicklung des Partner- und Beratervertriebs der Fidelity-Investmentplattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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