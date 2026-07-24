Künstliche Intelligenz verändert Prozesse und Kundenschnittstellen, Konsolidierer verschieben Marktanteile und viele Maklerunternehmen stehen vor einer ungelösten Nachfolgefrage. Gleichzeitig werden professionelle Führung, Technologie und klare Unternehmensstrukturen immer wichtiger. Beim Future Forum 2026 am 8. September in Berlin geht es deshalb nicht nur um allgemeine Zukunftstrends. Im Mittelpunkt steht die konkrete Frage: Wie müssen Makler ihren Betrieb heute aufstellen, um auch in den kommenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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