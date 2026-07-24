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Steuer-Endspurt bis 31. Juli: Klassische Steuersoftware lohnt sich für viele nicht

Zwar hatten wir in dieser Woche schon einen Tipp von Finanztip zum Sparen bei den Stromkosten im Programm, da für viele Steuerpflichtige am 31.07 die Frist zur Abgabe der diesjährigen Steuererklärung endet, hat der unabhängige Geldratgeber dieses Thema kurzfristig auch noch bearbeitet.

Eine repräsentative Umfrage hat ergeben, dass fast jeder Fünfte die Steuererklärung noch mit einer klassischen Steuersoftware erledigt. Der Ratgeber hat sechs installierbare Steuerprogramme sowie zwölf Steuer-Apps und Browserlösungen getrennt getestet. Das Ergebnis: Angestellte, Rentnerinnen und Rentner sowie Vermieter kommen mit Apps und Browserlösungen meist einfacher ans Ziel.

"Für die meisten lohnt sich die klassische Steuersoftware nicht mehr, App- und Browserlösungen sind deutlich komfortabler, Verbraucherinnen und Verbraucher können die App- oder Browserlösung kostenlos ausprobieren. Bezahlt wird erst, wenn die Steuererklärung ans Finanzamt übermittelt wird." Eine verständlichere Sprache und eine einfache Bedienung machten die Programme zudem auch für Einsteiger attraktiv.

Klassische Software bleibt für komplexe Fälle wichtig

Apps und Browserlösungen stoßen allerdings auch an ihre Grenzen. Die Tests zeigen zwar, dass viele Apps und Browserlösungen immer mehr steuerliche Themen bei der Einkommensteuer abdecken. Doch für Selbstständige, Gewerbetreibende und bei Umsatzsteuer-Themen empfiehlt sich noch immer klassische Steuersoftware. Wer eine installieren möchte, kann auf die Empfehlungen von Finanztip setzen: Wiso Steuer 2026 gibt es etwa für rund 46 Euro für fünf Steuererklärungen pro Steuerjahr, im Abo wird's günstiger. Knapp 22 Euro kostet Tax 2026 (, das Programm Steuersparerklärung (Steuerjahr 2025) gibt es für rund 39 Euro und Taxman kostet knapp 35 Euro. Wer eine App verwenden möchte, fährt mit Wiso Steuer für rund 46 Euro und der kostenlosen App Check24 Steuer am besten.

Die Kosten für ein Steuerprogramm sind komplett in der Steuererklärung absetzbar, weil diese immer weniger als 100 Euro betragen. Nach jüngsten Daten des Statistischen Bundesamts haben zuletzt 15,2 Millionen Steuerpflichtige eine Einkommenssteuererklärung abgegeben -13,2 Millionen erhielten eine Steuererstattung von durchschnittlich 1.240 Euro.

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