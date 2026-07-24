Mainz (ots) -
Woche 30/26
Fr., 24.7.
Bitte geänderten Programmablauf ab 2.45 Uhr beachten:
2.45 Signora Volpe (VPS 3.30)
4.15 Notruf Hafenkante (VPS 10.30)
Endlich schlank
(Text und weitere Angaben s. Fr., 24.7.2026, 10.30 Uhr)
5.00- hallo deutschland
5.30
(Die Wiederholung "Terra X: Giganten der Kunst - Michelangelo" entfällt.)
Woche 32/26
Mi., 5.8.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
23.30 Die Spur (HD/UT)
Aufrüstung im All: Droht ein Weltraum-Krieg?
Film von Andreas Orth
Kamera: Jürgen Heck
Deutschland/Türkei 2026
Im Streaming: 5. August 2026, 10.00 Uhr bis 19. August 2026
(Bitte auch für die Wiederholung um 2.55 Uhr beachten.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6320881
Woche 30/26
Fr., 24.7.
Bitte geänderten Programmablauf ab 2.45 Uhr beachten:
2.45 Signora Volpe (VPS 3.30)
4.15 Notruf Hafenkante (VPS 10.30)
Endlich schlank
(Text und weitere Angaben s. Fr., 24.7.2026, 10.30 Uhr)
5.00- hallo deutschland
5.30
(Die Wiederholung "Terra X: Giganten der Kunst - Michelangelo" entfällt.)
Woche 32/26
Mi., 5.8.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
23.30 Die Spur (HD/UT)
Aufrüstung im All: Droht ein Weltraum-Krieg?
Film von Andreas Orth
Kamera: Jürgen Heck
Deutschland/Türkei 2026
Im Streaming: 5. August 2026, 10.00 Uhr bis 19. August 2026
(Bitte auch für die Wiederholung um 2.55 Uhr beachten.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6320881
© 2026 news aktuell