Mit der App will der Twitter-Mitgründer einen zentralen Ort für die Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI-Agenten schaffen. Die Open-Source-Lösung ist kostenlos und mit den KI-Modellen anderer Anbieter kompatibel. Jack Dorsey hat mit Buzz eine neue, kostenlose Kollaborationsplattform angekündigt, auf der Menschen und KI-Agenten gemeinsam arbeiten können. Die von seinem Unternehmen Block veröffentlichte App positioniert sich als moderne Alternative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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