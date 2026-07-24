Der Bitcoin hat den in meiner vorherigen Analyse vom vergangenen Sonntag hervorgehobenen Widerstandsbereich zwischen 63.970 und 64.865 US$ überwunden. Nach dem anschließenden Anstieg auf über 66.000 US$ folgt nun ein Rücklauf an die frühere Hürde. Kann diese als Unterstützung bestätigt werden, dürfte der nächste größere Aufwärtsimpuls nur eine Frage der Zeit sein. Rücklauf zum Ausbruchslevel Mit dem Sprung über 64.865 US$ hat der Bitcoin das zuletzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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