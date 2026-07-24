Volkswagen streicht seine Wachstumsprognose und rechnet für 2026 nun mit sinkenden Erlösen. Der Wolfsburger Autobauer nennt erstmals konkrete Zielgrößen für sein tiefgreifendes Sparprogramm. Zwischen China-Druck und US-Zöllen sind bis zu 50.000 Jobs gefährdet. Die Ertragskrise bei Volkswagen verschärft sich mitten in den Verhandlungen über ein neues Sparpaket. Europas größter Autobauer hat nach einem schwachen ersten Halbjahr seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 gesenkt. Statt des ursprünglich erwarteten Wachstums ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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