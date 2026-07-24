DJ Siltronic verlängert Vertrag von COO Buchwald bis Mai 2032
DOW JONES--Siltronic bindet seinen Chief Operating Officer (COO) Klaus Buchwald fünf Jahre länger an den Konzern. Wie der Münchener Waferhersteller mitteilte, hat der Aufsichtsrat den am 31. Mai 2027 auslaufenden Vertrag Buchwalds um fünf Jahre verlängert, bis 31. Mai 2032.
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July 24, 2026 08:18 ET (12:18 GMT)
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