Die Oracle-Aktie steht trotz eines milliardenschweren Regierungsauftrags weiter unter Druck. Zwar konnte der Software- und Cloudkonzern einen Vertrag mit dem US-Verteidigungsministerium im Volumen von bis zu 7 Milliarden US-Dollar an Land ziehen, doch die Sorgen um die hohe Verschuldung und die milliardenschweren KI-Investitionen überwiegen derzeit. Viele Anleger fragen sich deshalb, ob der jüngste Kursrückgang bereits eine Kaufchance bietet oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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