Die Volkswagen-Aktie gerät zum Wochenschluss erneut unter Druck. Nach der Vorlage enttäuschender Quartalszahlen und einer gesenkten Umsatzprognose reagieren Anleger verhalten. Vor allem die schwächere Profitabilität und anhaltende Belastungen im Kerngeschäft sorgen für Skepsis.Schwaches Quartal belastet die Aktie Die Vorzugsaktie von Volkswagen verliert am Freitag zeitweise rund 1,6 Prozent auf 71,76 Euro und zählt damit zu den schwächsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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