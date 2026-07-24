Berlin (ots) -In diesem Jahr feiert die Marke Ampelmann ihren 30. Geburtstag. Am 27. Juli 1996 präsentierte Markus Heckhausen in Berlin erstmals das Ampelmann-Projekt der Öffentlichkeit. Fast wäre mit der Wiedervereinigung 1989 auch dieses ostdeutsche Kultsymbol verschwunden. Das 1961 von dem Verkehrspsychologen Karl Peglau gestaltete Ampelmännchen führte bis zur Wende 1989 die Fußgänger*innen in der DDR sicher über die Straße.Dass dieses ostdeutsche Verkehrszeichen nach dem Mauerfall nicht verschwand, haben wir dem in Tübingen aufgewachsenen Produktdesigner Markus Heckhausen (Jahrgang 1961) zu verdanken. Denn jede Ampel in Ostdeutschland sollte nach und nach mit westdeutschen Ampelmännchen ausgestattet werden.Mit viel Überzeugungsarbeit gelang, was in der Phase nach dem Mauerfall mit vielen guten Produkten der ehemaligen DDR nicht glückte: das Ost-Ampelmännchen in den Neuen Bundesländern zu erhalten und sogar nach Westberlin zu erweitern. Für Heckhausen war es selbstverständlich, dass er die Urheber des Ampelmännchens Karl Peglau sowie seine Mitarbeiterin Anneliese Wegner, auch an der Marke beteiligte. Karl Peglau kam oft ins Ampelmannbüro, arbeitete mit dem Team und freute sich darüber, dass seine Idee des Ost-Ampelmännchens wertgeschätzt wurde und weiterlebte. Ein gelungenes Beispiel für positive Zusammenarbeit zwischen Ost und West. Über die gute Kooperation war mit den Jahren eine enge Freundschaft zwischen Peglau (verstorben 2009 im Alter von 82 Jahren) und Heckhausen entstanden.Für Markus Heckhausen ist die Marke Ampelmann als positives Symbol gesamtdeutscher Identität zu verstehen, das den Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Menschen in unserem Land - nicht nur im Straßenverkehr - unterstützt.AMPELMANN ist eine Berliner Kultmarke, ist Teil der ostdeutschen Erinnerungskultur, versteht sich als Botschafter der Hauptstadt und steht für die Verbindung von Ost- und Westdeutschland.Mit mehr als 70 Mitarbeitern in Berlin wird der Erfolg und die Bekanntheit der Kultfigur Ampelmann täglich ausgebaut. Das Warensortiment umfasst aktuell über 600 Produkte. Kunden aus aller Welt entdecken die Kultfigur in den sieben Ampelmann-Shops in Berlin: in den Hackeschen Höfen, am Berliner Dom, Gendarmenmarkt, Unter den Linden, im Tacheles, im Berliner Hauptbahnhof und am BER Flughafen.Fotos auf Anfrage. Für ein Interview steht Ihnen Markus Heckhausen sehr gerne zur Verfügung.Abdruck frei. Belegexemplar erwünscht.Pressekontakt:Mandy Rahn, COOmandy.rahn@ampelmann.deTel: +49 30 699 876 045Original-Content von: Ampelmann, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176823/6321017