DJ WOCHENVORSCHAU/3. August bis 9. August 2026 (32. KW)

=== M O N T A G, 3. August 2026 07:00 LU/Stabilus SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate *** 08:30 CH/Verbraucherpreise 09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juli *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juli *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli *** 16:00 US/Bauausgaben Juni *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli 22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 2Q D I E N S T A G, 4. August 2026 *** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 1H 05:00 DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 2Q *** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1Q 06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 11:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, ausführliches Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 1H (12:00 PK) 07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 2Q (09:45 PK) 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1H *** 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 2Q (09:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1H 07:30 SA/Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), Ergebnis 2Q *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 2Q *** 08:45 FR/Industrieproduktion 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q *** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q 12:45 DE/Biontech SE, Ergebnis 2Q (14:00 Telefonkonferenz) *** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Handelsbilanz Juni *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juni *** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 2Q 22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 2Q *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q M I T T W O C H, 5. August 2026 *** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 2Q (10:00 PK) 06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 3Q (08:30 PK) *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), ausführliches Ergebnis 1H (08:30 PK) 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1H 07:00 NL/Heineken NV, Ergebnis 1H 07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 1H *** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 2Q *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 2Q *** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK) *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 2Q *** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Ergebnis 1H *** 08:00 CH/Glencore plc, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 1H (09:00 PK) 08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1Q 08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q *** 08:45 FR/Industrieproduktion Juni *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juli *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juni 12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 2Q *** 12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q *** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 2Q *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht 15:00 NL/Akzo Nobel NV, Außerordentliche Hauptversammlung bezüglich Fusion mit Axalta *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juli *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 2Q *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 2Q 22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q D O N N E R S T A G, 6. August 2026 *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 2Q (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK) *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 1H (09:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 2Q (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK) *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1H (15:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Aumovio SE, Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 1H (09:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1H (08:30 PK) 07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1H 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 2Q 07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1H 07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 1H 07:30 DE/Dürr AG, ausführliches Ergebnis 1H *** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 1H *** 07:50 DE/Suss Microtec SE, Ergebnis 2Q 07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 1H 07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/Auftragseingang Juni *** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Juni *** 08:00 GB/Diageo plc, vorläufiges Jahresergebnis und Strategie Update 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1H 08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1Q 08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 1Q 09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juni 13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 2Q 13:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1H *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 2Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli 22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 2Q - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1H F R E I T A G, 7. August 2026 *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 2Q (10:30 PK; 14:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 1H (13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, ausführliches Ergebnis 2Q (08:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 2Q (08:30 PK) *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 2Q *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juni *** 08:00 DE/Handelsbilanz Juni *** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1H *** 09:00 DE/EnNBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, ao HV Entscheidung über Abspaltung der Werkstoffsparte TK Accelis *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juli *** - CN/Handelsbilanz ===

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