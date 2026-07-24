Der Luftverkehr verursacht viel CO2. Mit neuen Antriebsformen soll sich das ändern. Die US-Weltraumbehörde NASA stellt nun ein ganz besonderes Flugzeug vor. Die NASA und der US-Triebwerkshersteller GE Aerospace haben ein Regionalflugzeug mit Hybridantrieb auf 9.100 Meter Höhe gebracht. Das entspricht der üblichen Reiseflughöhe von 30.000 Fuß - und ist ein Meilenstein. Denn erstmals erreicht ein hybrid-elektrisches Flugzeug den Bereich von Verkehrsmaschinen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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