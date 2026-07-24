Ferrari verfügt nach wie vor über eine einzigartige Position in der Automobilindustrie. Die Erfolge in der Formel 1 strahlen positiv auf die Marke ab. Der Einstieg in das Sport- und Luxuswagensegment würde für andere Hersteller enorme finanzielle Mittel erfordern, der Aufbau einer Marke wie Ferrari braucht Jahrzehnte. Natürlich hat die Vorstellung des Elektroflitzers "Luce" für Diskussionen gesorgt. Fakt ist aber, dass die Aktie die Kursverluste, die kurz nach der Vorstellung des "Luce" eingetreten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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