© Foto: Ralf Hirschberger - dpa-Zentralbild/dpaDie Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Rallye hingelegt. Nach Einschätzung der Schweizer Großbank UBS ist das Aufwärtspotenzial jedoch noch längst nicht ausgeschöpftKlare Empfehlung von der UBS, trotz krasser Volatilität bei Chip-Aktien: Die Investmentbank bekräftigte ihre Kaufempfehlung für den Halbleiterhersteller und hob zugleich das Kursziel von 700 auf 730 US-Dollar an. Ausgehend vom Schlusskurs vom Donnerstag entspricht das einem Kurspotenzial von rund 35 Prozent. "Wir erhöhen unsere Schätzungen und heben unser Kursziel von 700 auf 730 US-Dollar an, da wir inzwischen davon ausgehen, dass der Gewinn je Aktie (EPS) im Jahr 2028 fast …
Enthaltene Werte: US0079031078Den vollständigen Artikel lesen
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