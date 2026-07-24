BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesverkehrsministerium stellt für die Ausstattung von Zügen mit digitaler Technik für das sogenannte Zugleitsystem ETCS bis 2030 rund 1,7 Milliarden Euro zur Verfügung. "Darüber hinaus fördert der Bund die Ausrüstung der Fahrzeuge im Digitalen Knoten Stuttgart (DKS) mit rund 482 Millionen Euro", teilte das BMV mit.

ETCS steht für "European Train Controll System" (europäisches Zugkontrollsystem) und ist die zentrale Technik für die Digitalisierung der Schieneninfrastruktur in Deutschland. Zugabstände werden damit digital gesteuert, es entsteht mehr Kapazität auf einzelnen Strecken. Optische Signalanlagen sind dann nicht mehr notwendig.

Doch damit die Infrastruktur mit den Zügen digital kommunizieren kann, müssen auch die Fahrzeuge mit der entsprechenden Technik ausgestattet werden. Dieser Schritt gilt derzeit als wichtiges Hindernis für den Digitalisierungsprozess.

Mit der neuen Förderrichtlinie will das BMV dieses Problem eigenen Angaben zufolge angehen. Sie sieht dabei "Fördersätze von bis zu 60 Prozent bei Serienausrüstungen und bis zu 90 Prozent bei erstmals ausgerüsteten Fahrzeugtyp-Varianten im Rahmen einer First-of-Class-Ausrüstung (FoC) vor", hieß es. Förderanträge können demnach zeitnah bei der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen eingereicht werden./maa/DP/stw