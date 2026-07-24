Ein breit aufgestellter Gesundheitskonzern liefert starke Zahlen, hebt seine Prognose an und gewinnt in zentralen Zukunftsmärkten deutlich an Tempo. Für die Aktie eröffnet das möglicherweise weiteres Potenzial.Die Gesundheitsbranche profitiert von langfristigen Trends: Eine alternde Bevölkerung, die wachsende Zahl chronischer Erkrankungen und der steigende Bedarf an früher Diagnostik treiben die Nachfrage nach innovativen Lösungen. Besonders gut positioniert könnte dabei ein breit diversifizierter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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