Der scheidende IWF-Finanzchefvolkswirt Tobias Adrian warnt in einem neuen Aufsatz vor Herdenverhalten und Flash Crashs durch die KI-Integration bei Marktteilnehmern. So könnten wegen der Konzentration auf wenige Cloud-, Daten- und Modellanbieter Störungen bei einem zentralen KI-Akteur viele Institute gleichzeitig treffen und schnell Marktturbulenzen auslösen. Während KI unter normalen Marktbedingungen durchaus positive Effekte auf Liquidität und Preisfindung habe, könnte sie "unter Stress prozyklisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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