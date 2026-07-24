Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit einem Ölpreis von zeitweise über 100 US-Dollar für ein Barrel Brent würden die Inflationssorgen wieder aufflammen - und die Zinserhöhungserwartungen würden steigen, so die Deutsche Börse AG.Die Renditeentwicklung diese Woche habe daher weiter nach oben gewiesen. "Die Eskalation im Nahen Osten, wo sich die gegenseitigen Angriffe auch auf zivile Infrastruktur fortsetzen, sorgt für steigende Verunsicherung", stelle Helaba-Analyst Ralf Umlauf fest. Inzwischen sei nicht nur die Schifffahrt in der Straße von Hormus gefährdet, sondern durch die Huthi-Rebellen auch im Roten Meer. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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