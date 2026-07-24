Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Erwartungen hinsichtlich der Zinspolitik der US-Notenbank haben sich in den vergangenen Monaten stark verschoben, so die Analysten der Helaba.Vor dem Beginn des Irankonflikts hätten die Futuremärkte Zinssenkungen um rund 50 Basispunkte im weiteren Verlauf von 2026 eingepreist. Dies habe sich mit dem neuen Preisschub ab Anfang März geändert, der von den Energiepreisen getrieben worden sei. In den vergangenen Wochen habe der Markt dann mit dem Informationsfluss gependelt. Für die jetzt anstehende FOMC-Sitzung errechne Bloomberg auf Basis von Future- und Optionspreisen eine Wahrscheinlichkeit von etwa einem Drittel für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte (Schaubild). Die letzte FOMC-Sitzung Mitte Juni, die neuerliche Eskalation am Persischen Golf und die Verbraucherpreise im Juni seien zuletzt hier die wichtigsten Faktoren gewesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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