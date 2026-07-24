Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Nasdaq erreicht 1-Monats-Tief! Geopolitische Entwicklungen lassen den KI-Handel einbrechen!

Die US-Börse dürfte den letzten Handelstag der Woche mit Verlusten beginnen. Anleger blicken auf geopolitische Risiken, steigende Inflationserwartungen und zunehmende Zweifel an den hohen Bewertungen vieler KI-Unternehmen. Während starke Quartalszahlen einzelner Konzerne wie Intel für positive Impulse sorgen, wächst die Skepsis, ob die aktuellen Kursniveaus die makroökonomischen Risiken ausreichend berücksichtigen.

Börse heute: Nasdaq schwächer als S&P 500 und Dow Jones

Der Nasdaq führt die Verluste unter den großen US-Indizes an und gibt vorbörslich rund 1,4% nach. Damit testet der technologieorientierte Index seine wichtige 100-Tage-EMA-Unterstützung.

Der S&P 500 zeigt sich vergleichsweise stabil und notiert leicht im Plus. Auch der Dow Jones behauptet sich besser als der Technologiesektor. Die Entwicklung spricht für eine anhaltende Rotation der Anleger aus wachstumsstarken KI-Aktien hin zu defensiveren und klassischen Industrieunternehmen.

Volatilität innerhalb der Nasdaq-Sektoren - Technologieaktien gehören heute zu den größten Verlierern. Quelle: XTB Research

US-Börse: Zölle und KI-Bewertungen belasten die Stimmung

Neben der sektoralen Rotation rücken auch Positionierungsrisiken stärker in den Fokus. Die historisch niedrige Korrelation zwischen Einzelwerten führt dazu, dass sogenannte Volatilitäts-Dispersionstrades zunehmend aufgelöst werden....

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