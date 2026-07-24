Viel steht auf dem Spiel in der neuen Börsenwoche. Die Berichtssaison läuft auf Hochtouren, die Fed entscheidet über die Zinsen, und der Ölpreis schürt weiter Inflationssorgen. Ob das reicht, um den Dax wieder in Richtung seines Rekordhochs zu treiben, ist offen. Dax zwischen Rekordhoch und 25.000er-Marke Der Dax hat es in der Hand. Liefern die Unternehmen überzeugende Zahlen, ist der Weg zurück auf das Rekordhoch von gut 25.900 Punkten aus Anfang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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