Mit dem größten Börsengang der Geschichte ist SpaceX direkt in den Kreis der wichtigsten Technologiewerte aufgestiegen. Für Anleger stellt sich nun die Frage ob die neue Raumfahrt Aktie attraktiver ist als die etablierten Magnificent Seven.SpaceX bringt neue Wachstumsfantasie SpaceX steht für eine seltene Mischung aus Raumfahrt, Satelliteninternet, Verteidigungstechnologie und langfristiger Infrastruktur Fantasie. Der Börsengang im Juni 2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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