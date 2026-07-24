Die Ergebnisse verdeutlichen, wie Wissenschaftler heute Optimierungsverfahren in Verbindung mit GenAI-Tools im Unterricht und in der Forschung einsetzen.

Gurobi Optimization, LLC, der Anbieter im Bereich Decision-Intelligence-Technologie, gab heute die Veröffentlichung seines ersten Berichts State of Mathematical Optimization in Academia bekannt.

Basierend auf Umfragen unter mehr als 1.180 Lehrenden und Studierenden, die Gurobi aktiv nutzen, untersucht der Bericht, wie mathematische Optimierung heute im akademischen Bereich gelehrt, in der Forschung eingesetzt und angewendet wird, sowie Anwendungsfälle, die von einer Kombination mit generativer KI (GenAI) profitieren könnten. Die Forschungsergebnisse von Gurobi unterstreichen, wie wichtig es ist, Studierenden und Lehrenden den Zugang zu Optimierungskenntnissen und -werkzeugen zu ermöglichen.

"Die mathematische Optimierung ist die Grundlage für einige der effektivsten Entscheidungsprozesse in heutigen Unternehmen, und die Wissenschaft spielt eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung ihrer Theorie und Praxis", sagte Duke Perrucci, CEO von Gurobi. "Indem wir untersuchen, wie Studierende, Forschende und Lehrende Optimierung vermitteln und anwenden insbesondere in Verbindung mit sich weiterentwickelnden GenAI-Lösungen -, können wir die nächste Generation von Entscheidungsträgern besser unterstützen."

Zu den wesentlichen Ergebnissen des Berichts gehören:

62 Prozent der befragten Studierenden gaben an, derzeit Lehrveranstaltungen zu mathematischer Optimierung oder präskriptiver Analytik zu belegen.

85 Prozent der Studierenden gaben an, dass GenAI einen mäßigen bis erheblichen Einfluss auf ihre Forschung habe, verglichen mit 82 Prozent der Lehrenden.

Programmierung (80 Prozent) und Modellgenerierung (55 Prozent) werden von den Lehrkräften als die wichtigsten Bereiche genannt, die "am meisten von der Kombination von GenAI mit Optimierung profitieren werden".

Der Bericht bietet einzigartige Einblicke in die Kompetenzen, auf die sich Studierende und Lehrende heute konzentrieren und die dazu beitragen werden, die nächste Generation von Optimierungsexperten zu formen.

Um mehr zu erfahren, laden Sie den vollständigen Report State of Mathematical Optimization in Academia herunter.

Über Gurobi

Gurobi ist ein weltweit führender Anbieter von Optimierungssoftware, der Unternehmen dabei unterstützt, komplexe, reale Entscheidungsfragen fundiert zu lösen und die optimale Vorgehensweise zu bestimmen. Als integrale KI-Technologie, nutzt Gurobi mathematische Optimierung, um Daten in zuverlässige, vertretbare Entscheidungen zu überführen.

Organisationen in unterschiedlichen Branchen setzen Gurobi ein, um Lieferketten zu optimieren, Ressourcen effizient zu planen, Preise zu gestalten und Risiken gezielt zu steuern. Auch hochkomplexe Systeme lassen sich damit realitätsnah modellieren, um tragfähige Entscheidungen schneller zu treffen.

Gurobi wurde 2008 gegründet und ist in Amerika, Europa und Asien vertreten. Das Unternehmen unterstützt Kunden aus über 40 Branchen, darunter SAP, Air France und die National Football League. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gurobi.com/ oder telefonisch unter +1 (713) 871-9341.

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