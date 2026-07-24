Amundi Deutschland warnt vor einem Abwärtsszenario aus steigenden Ölpreisen, höheren Zinsen und Enttäuschungen im KI-Sektor. Während Anleger heute noch Tech-Aktien favorisieren, könnten Gold- und Minenaktien im kommenden Hochinflationsumfeld zum gefragten Schutz-Asset werden.Die Experten von Amundi Deutschland haben ein Abwärtsszenario erstellt, dessen Wahrscheinlichkeit mit 25 Prozent eingestuft wird. Das Szenario: Der Ölpreis wertet überproportional auf; zudem sind die Zentralbanken gezwungen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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