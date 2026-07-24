Eine KI-Sicherheitsfirma hat eine Schwachstelle bei OpenAIs Tool Workspace-Agents entdeckt. Mit einem gefälschten ChatGPT-Link können Angreifer einen KI-Agenten in Teams oder Organisationen einschleusen. Der kann dann sensible Daten stehlen. Immer und immer wieder. Mit dem Tool Workspace-Agents, das OpenAI im April dieses Jahres als neues Feature für ChatGPT vorgestellt hat, können Teams KI-Agenten erstellen, die wiederkehrende Aufgaben bearbeiten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n