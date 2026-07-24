Nach russischen Raffinerien nimmt die Ukraine jetzt verstärkt Warenhäuser des Versandhändlers Wildberries ins Visier. Die Strategie ist so einfach wie effektiv. Wendet sich jetzt das Blatt im Ukraine-Krieg? Seit mehr als vier Jahren tobt inzwischen der Ukraine-Krieg - wenn der Einmarsch in den Donbass und die Annexion der Krim dazugerechnet werden, befindet sich der Regionalkonflikt sogar bereits in seinem zwölften Jahr. Strategisch hat sich in dieser Zeit einiges getan. Der Konflikt entwickelte sich nicht nur von einer lokal begrenzten Auseinandersetzung zu einem offenen Angriffskrieg, auch die Art der Kriegsführung hat sich insbesondere in den vergangenen vier Jahren verändert. Aus einem …
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