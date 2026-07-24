BÖRSE HEUTE:Aktien entwickeln sich uneinheitlich - Technologieaktien bleiben zurück, Europa legt dank Unternehmensergebnissen und PMI-Daten zu (24.07.2026)

Die Börse heute präsentiert sich zum Wochenschluss mit einem gemischten Bild. Während die US-Indizes nach einer klaren Richtung suchen, legt der Dow Jones vorbörslich um 0,5% zu. Der S&P 500 gewinnt 0,2%, während der Nasdaq trotz einer Erholung weiterhin unter Druck steht und rund 1% verliert. Belastend wirken vor allem schwache Halbleiterwerte.

In Europa zeigt sich dagegen ein deutlich freundlicheres Bild. Der DAX steigt um 1,36% und gehört zu den stärksten Leitindizes. Noch besser entwickelt sich lediglich der spanische IBEX 35 mit einem Plus von 1,65%.

Intel überzeugt, Halbleitersektor bleibt dennoch unter Druck

Im Fokus der Börse aktuell stehen die Quartalszahlen von Intel. Der Chipkonzern übertraf die Erwartungen deutlich. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 25% auf 16,1 Milliarden US-Dollar und lag damit klar über den erwarteten 14,4 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 0,42 US-Dollar.

Besonders stark entwickelte sich das Rechenzentrumsgeschäft. Die Erlöse legten dank der hohen Nachfrage nach KI-Prozessoren im Jahresvergleich um 59% auf 6,3 Milliarden US-Dollar zu. Auch der Ausblick überzeugte: Für das dritte Quartal erwartet Intel einen Umsatz zwischen 15,8 und 16,8 Milliarden US-Dollar und hob zugleich die Investitionsausgaben für das Gesamtjahr auf rund 20 Milliarden US-Dollar an.

Trotz der starken Zahlen gerieten Halbleiteraktien unter Druck. Der PHLX Semiconductor Index verlor 3%, während Intel nach anfänglichen Kursgewinnen ins Minus drehte und zuletzt 4,3% nachgab. Auch Broadcom (-2,1%), SK Hynix (-7,9%), SanDisk (-7,8%) und Qualcomm (-1,6%) verzeichneten deutliche Verluste. Nvidia konnte sich dagegen mit einem Plus von 0,5% behaupten....

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