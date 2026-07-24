Dell ist längst vom verstaubten PC-Hersteller zum KI-Infrastruktur-Champion geworden. Die Nachfrage nach Servern und anderer leistungsfähiger Hardware für Rechenzentren treibt den Umsatz des Unternehmens in immer neue Höhen - und die Aktie ebenfalls. Trotz der 250 Prozent-Rally in diesem Jahr sieht die Wall Street noch Luft nach oben. Die Analysten von Citi haben jetzt nachgelegt.Citi-Analystin Asiya Merchant bestätigte am Freitag ihre Kaufempfehlung für Dell und erhöhte das Kursziel von 475 auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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