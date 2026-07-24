Anthropic hat mit Claude Opus 5 ein neues KI-Modell an den Start gebracht, das Fable 5 in Sachen Performance die Stirn bieten können soll. Nur bei der Cybersicherheit ist noch Luft nach oben. Nutzer:innen zahlen dafür aber nur die Hälfte der KI-Token-Kosten. Mitte Juni 2026 hatte Anthropic vorübergehend den Zugang zu seinen leistungsstärksten Modellen Fable 5 und Mythos 5 gesperrt. Erst Anfang Juli kam Fable 5 zurück -Â und wird jetzt schon von dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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