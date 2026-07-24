Die Wall Street verabschiedet sich mit gemischten Vorzeichen ins Wochenende. Die Nervosität war die ganze Woche groß: Kaum keimte Hoffnung auf neue Gespräche mit dem Iran auf, rückten mögliche weitere Angriffe wieder in den Vordergrund. Viele Anleger gingen deshalb auf Nummer sicher und nahmen bei den Tech-Aktien Gewinne mit. Fallende Ölpreise verhinderten heute eine schlimmere Ausweitung der Korrektur, echte Entwarnung gab es aber nicht.Der Dow Jones Index mit den 30 wichtigsten Unternehmen aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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