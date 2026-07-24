Neue Funktionen helfen Unternehmen dabei, Trends schneller zu erkennen, komplexe Analysen zu vereinfachen und die Entscheidungsfindung auf einer soliden Grundlage zu beschleunigen.

NIQ (NYSE: NIQ), ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, gab heute die Ausweitung seiner KI-gestützten "Smart Insights"-Lösung auf seine gesamte Plattform gfknewron bekannt. Durch die Zusammenführung von Märkten und Kategorien in einer einzigen Übersicht ermöglicht gfknewron Unternehmen, komplexe Markt-, Verbraucher- und Lieferkettendaten schnell in klare, umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln.

Die neuesten Verbesserungen helfen den Anwendern dabei, Trends, Chancen und Leistungsfaktoren schneller zu erkennen, wodurch sich der Zeitaufwand für die Analyse großer Datensätze verringert und eine fundierte Entscheidungsfindung teamübergreifend beschleunigt wird.

Da Marken und Einzelhändler unter zunehmendem Druck stehen, schnell auf sich änderndes Verbraucherverhalten und die Marktdynamik zu reagieren, ist die Fähigkeit, aussagekräftige Erkenntnisse aus immer umfangreicheren Datensätzen zu gewinnen, zu einem bedeutenden Wettbewerbsvorteil geworden. Da KI nur so effektiv ist wie die Intelligenz, die dahinter steht, hilft Smart Insights Unternehmen dabei, den vollen Wert der bewährten Marktinformationen von NIQ auszuschöpfen, indem es automatisch die für sie relevanten Trends, Chancen und Leistungsfaktoren aufzeigt und so fortgeschrittene Analysen für Nutzer aller Funktionsbereiche und Erfahrungsstufen zugänglich macht.

Was neu ist

KI-basierte "Smart Insights" sind mittlerweile in immer mehr Workflows von gfknewron in den Bereichen Markt, Lieferkette und Verbraucher integriert und bieten den Nutzern folgende Möglichkeiten:

Sofortige Generierung von Zusammenfassungen umfangreicher Datenbestände

Analyse der vergangenen Umsatzdaten bis zu vier Jahre im Zeitverlauf, um wichtige Entwicklungen bei Marken, Vertriebskanälen, Märkten, Produktmerkmalen und Preissegmenten zu erkennen.

Daten in anschauliche Darstellungen und Empfehlungen umsetzen, um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen

Über Mobilgeräte auf Smart Insights zugreifen und Teams KPI-Benchmarking-Daten und POS-Einblicke direkt zur Verfügung stellen jederzeit und überall

Erkenntnisse nahtlos in Präsentationen und Berichtsabläufe integrieren

"Unternehmen brauchen heute nicht nur mehr Informationen. Sie brauchen verlässliche Erkenntnisse", sagte Julian Baldwin, President, Global Strategic Accounts, NIQ.

"Smart Insights verbindet KI mit der Breite und Tiefe der Marktinformationen von NIQ, um Kunden dabei zu helfen, die für sie relevantesten Trends, Chancen und Leistungsfaktoren schnell zu erkennen. Der Mehrwert liegt nicht nur darin, schneller Antworten zu erhalten vielmehr geht es darum, den Kunden mehr Vertrauen zu geben, dass jede Erkenntnis auf dem Umfang, der Qualität und der Fachkompetenz der NIQ-Daten basiert und ihnen so zu helfen, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen."

Smart Insights wurde für alle geschäftlichen Anwender entwickelt: von erfahrenen Analysten bis hin zu Vertriebsteams, die schnelle Antworten auf wichtige geschäftliche Fragen benötigen. Durch die automatische Entdeckung aussagekräftiger Muster und wesentlicher Entwicklungen hilft es Marken und Einzelhändlern, schneller von Daten zu Maßnahmen zu gelangen und Chancen schneller zu erkennen als bei herkömmlichen manuellen Analysen.

Auf der Grundlage der Markt-, Verbraucher- und Lieferkettendaten von NIQ kombiniert Smart Insights fortschrittliche Analysen mit generativer KI, um den Weg von der Datenerkundung bis hin zu praktischen Maßnahmen zu vereinfachen. Die Erweiterungen sind in verschiedenen Bereichen der gfknewron-Plattform verfügbar und unterstützen Kunden bei einem schnelleren KPI-Benchmarking, bei Trendanalysen, bei der Segmentierung sowie bei der Leistungsüberwachung.

Die neueste Version basiert auf NIQ's genereller Strategie, KI in seine Plattformen und Workflows zu integrieren, damit verlässliche Market Intelligence dort eingesetzt wird, wo Kunden ihre Entscheidungen treffen. Es hilft Unternehmen dabei, den Wert ihrer Daten besser zu nutzen und gleichzeitig die Transparenz, Zuverlässigkeit und Branchenexpertise zu gewährleisten, auf die sie sich bei wichtigen Entscheidungen verlassen.

"Unsere Investitionen in KI zielen darauf ab, unseren Kunden dabei zu helfen, den vollen Wert der bewährten Marktinformationen von NIQ auszuschöpfen", fügte Baldwin hinzu. "Durch die Kombination der Reichweite unserer bewährten Daten mit KI-gestützten Analysen erleichtern wir es Marken und Einzelhändlern, Chancen schneller zu erkennen, auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren und fundiertere Entscheidungen zu treffen."

NIQ wird diese Funktionen auch auf der IFA 2026 vorstellen, wo das Unternehmen erneut als "Insights Partner" vertreten sein wird. NIQ wird dort demonstrieren, wie zuverlässige Daten und KI-gestützte Analysen Marken und Einzelhändlern helfen, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Häufig gestellte Fragen

F: Was ist Smart Insights?

A: Smart Insights ist die KI-gestützte Funktion von NIQ innerhalb der gfknewron-Plattform, die komplexe Daten aus den Bereichen Markt, Verbraucher und Lieferkette analysiert und übersichtliche, umsetzbare Zusammenfassungen erstellt. Sie hilft Anwendern dabei, Trends, Chancen und Leistungsfaktoren schnell zu erkennen, ohne dass eine aufwendige manuelle Analyse erforderlich ist.

F: Was berichtet NIQ?

A: NIQ erweitert "Smart Insights" auf weitere Arbeitsabläufe innerhalb der gfknewron-Plattform und macht so KI-generierte Erkenntnisse für ein breiteres Spektrum an Anwendungsfällen in den Bereichen Markt, Lieferkette und Verbraucher verfügbar. Die Erweiterungen helfen den Nutzern, aussagekräftige Trends schneller zu erkennen und die Entscheidungsfindung im Unternehmen zu beschleunigen.

F: Warum investiert NIQ in mithilfe von KI erstellte Erkenntnisse?

A: Unternehmen haben heute Zugang zu mehr Daten als je zuvor, tun sich jedoch oft schwer damit, diese Informationen schnell in konkrete Maßnahmen umzusetzen. Smart Insights hilft dabei, diese Lücke zu schließen, indem es wichtige Muster, Trends und Chancen aufzeigt, sodass Teams weniger Zeit mit der Analyse von Daten und mehr Zeit mit der Entscheidungsfindung verbringen können.

F: Welche geschäftlichen Herausforderungen geht Smart Insights an?

A: Smart Insights hilft Unternehmen, verschiedene häufig auftretende Herausforderungen zu bewältigen, darunter Informationsüberflutung, langwierige manuelle Analysen, begrenzte Ressourcen für die Datenauswertung und Schwierigkeiten beim Austausch von Erkenntnissen zwischen den Teams. Die Lösung ermöglicht es den Nutzern, schnell zu verstehen, was sich in ihren Daten tut und warum dies von Bedeutung ist.

F: Wie hilft Smart Insights, schneller zu Entscheidungen zu gelangen?

A: Smart Insights analysiert große Datenmengen und erstellt prägnante Zusammenfassungen, in denen wichtige Entwicklungen, Trends und Chancen hervorgehoben werden. Dadurch lässt sich der Zeitaufwand für die Ermittlung aussagekräftiger Erkenntnisse reduzieren, und Teams können schneller und sicherer handeln.

F: Welche Art von Daten lassen sich mit Smart Insights analysieren?

A: Smart Insights kann innerhalb von gfknewron eine Vielzahl von Marktdaten analysieren, darunter Marktentwicklung, Umsatztrends, Produktsegmente, Vertriebskanäle, Regionen, Verbrauchererkenntnisse und Informationen zur Lieferkette.

F: In welchem Umfang kann Smart Insights Vergangenheitsdaten analysieren?

A: Je nach Arbeitsablauf kann Smart Insights Umsatz- und Marktdaten der letzten bis zu vier Jahre im Zeitverlauf analysieren und so den Nutzern helfen, langfristige Trends, Leistungsverschiebungen und sich abzeichnende Wachstumschancen schnell zu erkennen.

F: Wer kann von Smart Insights profitieren?

A: Smart Insights richtet sich an ein breites Spektrum von Anwendern, darunter Führungskräfte, Produktmanager, Vertriebsteams, Marketingfachleute, Analysten, Insight-Teams und andere Entscheidungsträger, die einen schnellen Zugriff auf umsetzbare Erkenntnisse benötigen.

F: Ersetzt Smart Insights Analysten und Datenexperten?

A: Nein. Smart Insights wurde entwickelt, um menschliches Fachwissen zu ergänzen, nicht um es zu ersetzen. Es hilft den Nutzern, wichtige Muster und Bereiche, die einer weiteren Untersuchung bedürfen, schnell zu erkennen, sodass sich Analysten und Geschäftsteams auf strategische Entscheidungen konzentrieren können, anstatt sich mit der manuellen Datenauswertung zu beschäftigen.

F: Wie erleichtert Smart Insights den Zugriff auf Daten?

A: Smart Insights wandelt die umfangreichen und umfassenden Datensätze von NIQ in leicht verständliche Darstellungen und Zusammenfassungen um und macht so anspruchsvolle Marktinformationen für Nutzer zugänglich unabhängig von deren analytischen Fachwissen.

F: Können Nutzer KI-generierte Erkenntnisse mit anderen teilen?

A: Ja. Smart Insights bietet Funktionen, mit denen Nutzer KI-generierte Zusammenfassungen problemlos in Präsentationen, Berichtsabläufe und die geschäftliche Kommunikation einbinden können, wodurch es einfacher wird, Teams im Hinblick auf wichtige Erkenntnisse abzustimmen.

F: Inwiefern unterscheidet sich Smart Insights von traditionellen Berichtstools?

A: Bei herkömmlichen Berichtstools müssen Nutzer in der Regel die Daten manuell auswerten, Analysen erstellen und Muster selbst erkennen. Smart Insights zeigt wichtige Trends und Entwicklungen auf und hilft den Nutzern so, schneller zu "Und was bedeutet das?" zu gelangen und sich eher auf das Handeln als auf die Analyse zu konzentrieren.

F: Wie unterstützt Smart Insights die generelle KI-Strategie von NIQ?

A: Smart Insights ist Teil der umfassenden Bemühungen von NIQ, KI-gestützte Funktionen in sein gesamtes Technologie-Ökosystem zu integrieren. Durch die Kombination von zuverlässigen Daten, fortschrittlichen Analysen und KI unterstützt NIQ seine Kunden, einen größeren Mehrwert aus ihren Daten zu ziehen und schnellere, fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

F: Basiert Smart Insights auf zuverlässigen Daten von NIQ?

A: Ja. Smart Insights basiert auf den bewährten Marktinformations-, Verbraucher- und Lieferketten-Datensätzen von NIQ. Die Lösung verbindet die Datenkompetenz von NIQ mit KI-gestützten Analysen, um kontextbezogene, faktenbasierte Erkenntnisse zu liefern.

F: Ist der von KI generierte Inhalt immer zutreffend?

A: Smart Insights soll Nutzern dabei helfen, Trends schnell zu erkennen und zu interpretieren. Wie bei jeder KI-gestützten Funktion sollten die Ergebnisse jedoch überprüft und validiert werden, bevor sie für geschäftliche Entscheidungen oder die externe Kommunikation herangezogen werden. Nutzer können jederzeit auf die zugrunde liegenden Daten zugreifen, um ihre Analyse zu untermauern.

F: Wo ist Smart Insights verfügbar?

A: Smart Insights ist auf der gfknewron-Plattform verfügbar und wird derzeit auf die Arbeitsabläufe in den Bereichen Markt, Lieferkette und Verbraucher ausgeweitet. Die Verfügbarkeit kann je nach Abonnementtyp, Marktabdeckung und Lösungspaket variieren.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens von Konsumenten vermittelt und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Unsere globale Reichweite erstreckt sich über 90 Länder und deckt damit etwa 85 der Weltbevölkerung sowie mehr als $7,2 Billionen an weltweiten Verbraucherausgaben ab. Mit einer ganzheitlichen Analyse des Einzelhandels und umfassenden Erkenntnissen über Verbraucher bereitgestellt durch fortschrittliche Analysen auf modernsten Plattformen liefert NIQ "The Full View

Mehr Informationen finden Sie unter: www.niq.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung über die Ausweitung der KI-gestützten "Smart Insights" auf die gfknewron-Plattform von NIQ kann zukunftsgerichtete Aussagen zu erwarteten Produktfunktionen und zukünftigen Entwicklungsplänen enthalten. Diese Aussagen spiegeln aktuelle Erwartungen und Prognosen wider, die auf verfügbaren Daten, historischen Mustern und verschiedenen Annahmen basieren. Begriffe wie "wird" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Diese Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar und unterliegen naturgemäß Unsicherheiten, darunter Veränderungen der Verbraucherpräferenzen, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, des technologischen Fortschritts und der Wettbewerbsdynamik. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Obwohl wir bestrebt sind, unsere Erkenntnisse auf zuverlässige Daten und fundierte Methoden zu stützen, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Alle Produkt- und Unternehmensnamen sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber. Deren Erwähnung impliziert keine Beziehung zu oder Unterstützung durch sie.

2026 Nielsen Consumer LLC. Alle Rechte vorbehalten.

NIQ-GENERAL

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260724950876/de/

Contacts:

Julia Mayer, julia.mayer@nielseniq.com