EQS-News: Atlas Salt Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Atlas Salt erhält eine Absichtserklärung von Export Development Canada zur Finanzierung des Projekts Great Atlantic Salt von bis zu 150 Mio. C$



25.07.2026 / 01:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



St. George's, Neufundland und Labrador--(Newsfile Corp. - Freitag, 24. Juli 2026) - Atlas Salt Inc. (TSXV: SALT) (OTCQX: SALQF) (FSE: 9D00) ("Atlas Salt" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, eine Absichtserklärung (Letter of Interest) von Export Development Canada ("EDC") erhalten zu haben. Darin wird das Interesse erklärt, als "Mandated Lead Arranger" eine langfristige Fremdfinanzierung von bis zu 150 Mio. C$ für das Projekt Great Atlantic Salt (das "Projekt") in der Nähe von St. George's, Neufundland und Labrador bereitzustellen. Die Absichtserklärung ist ein wichtiger Meilenstein für die Projektfinanzierung des Unternehmens, die mithilfe des Finanzberaters des Unternehmens, Endeavour Financial, voranschreitet. Zusammenfassung der wichtigsten Punkte Atlas Salt hat eine Absichtserklärung von EDC erhalten, in der eine potenzielle Finanzierung des Projekts Great Atlantic Salt von bis zu 150 Mio. C$ in Aussicht gestellt wird.

Die Absichtserklärung ermöglicht EDC, ihre Due-Diligence-Prüfung des Projekts als potenzieller Teilnehmer am Prozess zur Finanzierung der vorrangigen Verbindlichkeiten des Projekts unter der Leitung von Endeavour Financial zu vertiefen.

Dieser Meilenstein baut auf den bereits zuvor bekannt gegebenen Kontakten des Unternehmens zu Exportkreditagenturen auf und bestätigt das Interesse der globalen Finanzwelt. Nolan Peterson, President und CEO von Atlas Salt, kommentierte: "Die Absichtserklärung von EDC über eine vorrangige Fremdfinanzierung von bis zu 150 Mio. C$ ist eine wichtige Bestätigung für das Projekt Great Atlantic Salt und die in unserer aktualisierten Machbarkeitsstudie dargelegten Grunddaten. Exportkreditagenturen führen strenge und systematische Due-Diligence-Prüfungen durch. Ihr Engagement in dieser Phase spiegelt die Stärke und strategische Bedeutung eines langlebigen kanadischen Vermögenswerts für kritische Mineralien und Industriesalz wider. Das Schreiben stellt eine wichtige Risikoverringerung dar und ist ein Bestandteil eines umfassenderen Finanzierungsprozesses, an dem mit mehreren Gegenparteien in unterschiedlichen Gerichtsbarkeiten gearbeitet wird. Wir freuen uns darauf, an diesem Prozess gemeinsam mit unserem Berater, Endeavour Financial, sorgfältig weiterzuarbeiten." Absichtserklärung von Export Development Canada Die Absichtserklärung bestätigt das Interesse von EDC an einer potenziellen Projektfinanzierung. Darüber hinaus beabsichtigt EDC, gemeinsam mit dem Unternehmen und dessen Beratern die Due-Diligence-Prüfung fortzuführen, um eine besicherte Fremdfinanzierung von bis zu 150 Mio. CAD bereitzustellen. EDC ist Kanadas Exportkreditagentur. Sie stellt Finanzierungen, Versicherungen und Fachwissen bereit, um kanadische Unternehmen und Projekte im internationalen Handel und Export zu unterstützen. Die Absichtserklärung ist unverbindlich und stellt keine Verpflichtung zur Bereitstellung einer Finanzierung dar. Jede Beteiligung von EDC bleibt von einem Abschluss der Due-Diligence-Prüfung, der Kreditgenehmigung und der Aushandlung endgültiger Vereinbarungen abhängig. Ablauf der Projektfinanzierung Atlas Salt arbeitet fortgesetzt an der Finanzierung des Projekts Great Atlantic Salt mit Unterstützung seines Finanzierungsberaters Endeavour Financial. Wie bereits offengelegt, strebt das Unternehmen vorrangig besicherte Fremdmittel in Höhe von etwa 350 Mio. C$ bis 400 Mio. C$ an, gestützt auf die am 30. September 2025 veröffentlichte aktualisierte Machbarkeitsstudie. Die Studie ergab einen Barwert (NPV8) nach Steuern von 920 Mio. C$, einen internen Zinsfuß (IRR) nach Steuern von 21,3 %, eine Rückzahlung in 4,2 Jahren bei einer stationären Produktionsrate von 4,0 Millionen Tonnen pro Jahr sowie einen freien Cashflow nach Steuern von ca. 188 Mio. C$ über eine Minenlebensdauer von 25 Jahren. Das Unternehmen hat Interessenbekundungen von potenziellen Kreditgebern, Anbietern von Lieferantenfinanzierung und strategischen Finanzierungspartnern aus verschiedenen Gerichtsbarkeiten erhalten. Es führt im Rahmen eines strukturierten, wettbewerbsorientierten Finanzierungsprozesses fortgesetzte Gespräche mit Exportkreditagenturen. Die beteiligten Parteien arbeiten derzeit im Rahmen des im Unternehmen etablierten Due-Diligence-Prozesses. Alle Diskussionen bleiben unverbindlich, und es ist nicht gewährleistet, dass eine Finanzierung zu den in Aussicht gestellten Bedingungen oder überhaupt zustande kommt. Das Unternehmen wird weitere Aktualisierungen bereitstellen, sobald wesentliche Entwicklungen eintreten. Zusätzliche Informationen und aktuelle Updates finden Sie auf https://atlassalt.com . Über Atlas Salt Atlas Salt entwickelt Nordamerikas modernste Salzmine und verpflichtet sich zu verantwortungsvollen und nachhaltigen Abbaumethoden. Das Unternehmen setzt seinen Schwerpunkt auf Innovation und Effizienz und ist somit bestens aufgestellt, wesentliche Beiträge zum nordamerikanischen Salzmarkt zu leisten und dabei gleichzeitig seinen Werten der Umweltverantwortung und des gesellschaftlichen Engagements treu zu bleiben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Nolan K. Peterson, CEO und Direktor investors@atlassalt.com +1 (709) 275-2009 Wir berufen uns auf das "Safe-Harbor"-Abkommen. Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Informationen Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf: die Beschaffung von Finanzmitteln; die Fertigstellung, Lieferung und den Zeitplan von Projektkomponenten und -anforderungen sowie die damit verbundenen Analysen und Annahmen. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel an der Verwendung von Wörtern wie "glaubt", "könnte", "plant", "wird", "erwartet", "beabsichtigt", "könnte", "schätzt", "erwartet", "prognostiziert", "geht davon aus" und ähnlichen Ausdrücken sowie deren Verneinungen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten oder in den zukunftsgerichteten Informationen implizierten Ergebnissen abweichen. Die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens basieren auf folgenden Annahmen: Das Unternehmen wird in der Lage sein, alle erforderlichen Genehmigungen für das "Great Atlantic Salt"-Projekt und den Marketingvertrag zu erhalten; die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen werden sich nicht wesentlich nachteilig verändern; das Unternehmen wird in der Lage sein, die erforderlichen Finanzmittel zu beschaffen, und der Vertrag über Marketingdienstleistungen wird wie geplant umgesetzt. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, zählen unter anderem: das Ausbleiben der Genehmigung der TSX Venture Exchange für die Vermarktungsmaßnahme; das Scheitern, die erforderlichen Finanzmittel zu beschaffen; Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Bedingungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften; die Einhaltung umfangreicher staatlicher Vorschriften sowie weitere Risiken, die in den auf SEDAR+ eingereichten öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben sind. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die vorstehende Auflistung der Risikofaktoren nicht vollständig ist. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der in dieser Mitteilung enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten Investoren sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen. Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/306570 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/306570

News Source: Atlas Salt Inc.





25.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News